На Украине опубликовали карту ее будущего раздела на три части. Одесса и Николаев почему-то не в России

Киевское информагентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источники в украинской разведке публикует карту, якобы подготовленную в Минобороны РФ в качестве приложения к некоему секретному документу с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года.