Почему не задалась торговая война Трампа с Мексикой, Канадой и КНР

Как и было обещано, свой второй президентский срок Дональд Трамп начал с объявления второй торговой войны, введя заградительные пошлины на продукцию из трех стран, являющихся крупнейшими деловыми партнерами США.
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