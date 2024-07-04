СК России начал проверку по заявлению адвоката генерала Попова о госизмене

Следственный комитет РФ организовал проверку по заявлению о государственной измене в связи с якобы произошедшей утечкой на Украину секретных данных по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.
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