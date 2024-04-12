Неужели на Гидрострое появятся трамваи: встреча главы города с жителями

Как сообщает Администрация города, Евгений Наумов, председатель гордумы Вера Галушко и глава администрации Карасунского округа Николай Хропов встретились с жителями ГМР и обсудили развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
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