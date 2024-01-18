РАН: преждевременная смертность населения обходится РФ в 24 трлн рублей в год

Преждевременная смертность населения обходится экономике России в 15 трлн до 24 трлн рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН.
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