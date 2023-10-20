Глава СГБ Лилуашвили: Грузия начала готовиться к возможной ядерной войне

Грузинские власти принимают меры для подготовки к возможному применению ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Sputnik Грузия со ссылкой на главу Службы государственной безопасности Грузии Георгия Лилуашвили.
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