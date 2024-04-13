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Галактионов рассказал, почему «Локомотив» упустил победу в матче с ЦСКА

Галактионов рассказал, почему «Локомотив» упустил победу в матче с ЦСКА

Михаил Галактионов высказался об упущенной победе в матче «Локомотива» с ЦСКА. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от матча своей команды с ЦСКА в рамках 24-го тура первенства РПЛ.

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