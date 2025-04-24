Настоящие лидеры и опора России! Путин раскрыл судьбу бойцов после окончания СВО Ирэн ОрлонскаяВо время встречи с главами муниципалитетов на Всероссийском форуме «Малая родина — сила России», прошедшем 21 апреля, президент России Владимир Путин подчеркнул важность тех, кто принимал участие в специальной военной операции (СВО) и после завершения службы возвращается к гражданской жизни, принимая на себя роли в государственных учреждениях.