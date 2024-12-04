Новый газопровод из России в Китай через Казахстан столкнётся с трудностями

Во время визита Владимира Путина в Казахстан 27–28 ноября делегации обеих стран провели обсуждение проекта нового газопровода из России в Китай, маршрут которого может пройти через северо-восточные области Казахстана.
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