Сын Трампа сделал важное заявление после покушения на его отца

Дональд Трамп продолжит вести политическую борьбу и защищать интересы Америки даже после покушения. Такое важное заявление в своём микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) сделал его сын Дональд Трамп-младший, передаёт РИА Новости.
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