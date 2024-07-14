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Политика как она есть

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Сын Трампа сделал важное заявление после покушения на его отца

Сын Трампа сделал важное заявление после покушения на его отца

Дональд Трамп продолжит вести политическую борьбу и защищать интересы Америки даже после покушения. Такое важное заявление в своём микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) сделал его сын Дональд Трамп-младший, передаёт РИА Новости.

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