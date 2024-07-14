Сын Трампа сделал важное заявление после покушения на его отца

Политика как она есть

Дональд Трамп продолжит вести политическую борьбу и защищать интересы Америки даже после покушения. Такое важное заявление в своём микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) сделал его сын Дональд Трамп-младший, передаёт РИА Новости.