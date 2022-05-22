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МИД сообщил о желании азиатских стран БРИКС и ШОС сотрудничать с Россией в Арктике

МИД сообщил о желании азиатских стран БРИКС и ШОС сотрудничать с Россией в Арктике

Агентство «Москва» Азиатские страны БРИКС и ШОС хотят сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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