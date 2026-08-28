Британцы выиграли войну за 38 минут: Что произошло на Угундже

Самую короткую войну в истории выиграли британцы. Она шла 38 минут на острове Угунджа 130 лет назад.27 августа 1896 года на острове Угунджа в архипелаге Занзибар началась и через 38 минут закончилась самая быстрая война в истории.
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