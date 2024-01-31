ОРВИ с подвохом: врачи предупредили о вирусе, который пошел в рост после ковида и гриппа

Ковид — вниз, грипп и ОРВИ — вверх По последним данным, которые приводит портал «Объясняем.рф», заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю с 22 по 28 января пошла на спад: она снизилась на 4,1% по сравнению с предыдущей.