ОРВИ с подвохом: врачи предупредили о вирусе, который пошел в рост после ковида и гриппа

Ковид — вниз, грипп и ОРВИ — вверх По последним данным, которые приводит портал «Объясняем.рф», заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю с 22 по 28 января пошла на спад: она снизилась на 4,1% по сравнению с предыдущей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии