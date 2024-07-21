Охлаждающая способность Арктики упала на 25%

Изменения в характере таяния Антарктиды и слякотное состояние арктических льдов приводят к тому, что глобальное потепление приближается к верхним пределам, предсказанным климатическими моделями, сообщает «scitechdaily».
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