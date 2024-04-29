В ЯНАО соцкоординаторы помогли оставшемуся без жилья и документов ветерану СВО

У ямальского ветерана спецоперации сгорел дом в Приуралье, огонь уничтожил все документы. Восстановить их и получить регистрацию военнослужащему помогли в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».
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