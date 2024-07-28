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Путин сообщил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в РФ

Путин сообщил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России. Как предупредил глава государства в своей речи ко Дню Военно-морского флота России 28 июля, это является зеркальной мерой в ответ на развертывание ракет США в мире.

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