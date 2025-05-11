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За рулем

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АВТОВАЗ будет продавать за рубежом новую дешевую Lada, которую еще нельзя купить в России

АВТОВАЗ будет продавать за рубежом новую дешевую Lada, которую еще нельзя купить в России

Концерн АВТОВАЗ рассматривает возможность экспорта за рубеж. Сейчас компании никто не сможет помешать выбирать любой рынок, на котором модель потенциально претендует на интерес со стороны клиентов, заявил глава пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

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