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«Как хорошее вино ». «Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности, где парижане пародировали Холанда после победы в 1/8 ЛЧ

«Как хорошее вино ». «Боруссия» ответила на пост «ПСЖ» 4-летней давности, где парижане пародировали Холанда после победы в 1/8 ЛЧ

Дортмундцы выбили «ПСЖ» из Лиги чемпионов, одержав две победы в полуфиналах со счетом 1:0. После матча на официальной странице клуба в X появился пост с репостом публикации «ПСЖ» 4-летней давности.

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