Военный эксперт Клинцевич назвал отказ от введения войск НАТО на Украину «блефом для своих»

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа НАТО сообщила, что на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне может быть принято решение об отказе от идеи введения войск на Украину.
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