В Москве проходит акция протеста против закрытия Русского дома в Берлине

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около ста человек, протестующих против закрытия Русского дома в Берлине, собрались в пятницу днем у посольства Германии в Москве на Мосфильмовской улице, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым