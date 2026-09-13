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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливер Бермэн начнет Гран-при Испании с пит-лейн

Пилот « Хааса » Оливер Бермэн будет стартовать с пит-лейн на Гран-при Испании . Команда приняла решение заменить некоторые элементы силовой установки на болиде британца: речь идет о накопителе энергии, блоке контроля электроники и MGU-K.

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