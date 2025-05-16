Anthropological Review: учёные воссоздали внешность Моцарта по черепу

Специалисты смогли воссоздать внешность австрийского композитора, используя его череп.Международная команда учёных смогла восстановить внешность австрийского композитора Вольфганга Моцарта, применив судебно-медицинскую реконструкцию его черепа, сообщает Anthropological Review.
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