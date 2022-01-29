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Топ-15 странных автомобилей родом из 90-х, похожих на трех- и четырехколесные недоразумения

Топ-15 странных автомобилей родом из 90-х, похожих на трех- и четырехколесные недоразумения

В 90-е годы было много странных и интересных вещей, в том числе и автомобилей. В то время появилось немало прекрасных моделей, которые и сейчас популярны на вторичке, но были и весьма неординарные транспортные средства, сообщает «Твоя МАШИНА».

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