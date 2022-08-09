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Труба станет новым капитаном «Рейнджерс» (Кевин Уикс)

Защитник Джейк Труба станет новым капитаном «Рейнджерс». Об этом сообщил бывший вратарь клуба из Нью-Йорка и инсайдер ESPN Кевин Уикс.

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