Иссякающий краник для Киева. Почему дело уже не в позиции АдГ по украинскому вопросу?

Пока канцлер Фридрих Мерц рассуждает о необходимости защищать Украину, наращивать военные расходы и готовить Германию к новой эпохе противостояния с Россией — причём в категорической форме, под лозунгом «не отступлю ни на сантиметр», — всё больше немцев голосуют за тех, кто обещает действовать ровно наоборот.