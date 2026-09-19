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Мировое обозрение

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Иссякающий краник для Киева. Почему дело уже не в позиции АдГ по украинскому вопросу?

Иссякающий краник для Киева. Почему дело уже не в позиции АдГ по украинскому вопросу?

Пока канцлер Фридрих Мерц рассуждает о необходимости защищать Украину, наращивать военные расходы и готовить Германию к новой эпохе противостояния с Россией — причём в категорической форме, под лозунгом «не отступлю ни на сантиметр», — всё больше немцев голосуют за тех, кто обещает действовать ровно наоборот.

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