В США признали неспособность Украины вернуть утраченные территории

Киеву стоит изменить свое отношение к боевым действиям, так как Вооруженным силам Украины не удастся вернуть потерянные территории, заявил президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии