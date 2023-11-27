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В США признали неспособность Украины вернуть утраченные территории

В США признали неспособность Украины вернуть утраченные территории

Киеву стоит изменить свое отношение к боевым действиям, так как Вооруженным силам Украины не удастся вернуть потерянные территории, заявил президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью CNN.

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