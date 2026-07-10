Следователи назвали причину смерти двух девочек в Туве. Экспертиза не выявила признаков насилия

СК: предварительной причиной смерти двух девочек в Туве стало утоплениеСК России по Тыве Следователи назвали предварительную причину смерти двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля и найденных в районе Енисея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии