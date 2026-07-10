Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Следователи назвали причину смерти двух девочек в Туве. Экспертиза не выявила признаков насилия

Следователи назвали причину смерти двух девочек в Туве. Экспертиза не выявила признаков насилия

СК: предварительной причиной смерти двух девочек в Туве стало утоплениеСК России по Тыве Следователи назвали предварительную причину смерти двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля и найденных в районе Енисея.

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