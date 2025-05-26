СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал создание государства Украина колоссальной ошибкой, так как этим воспользовались западные элиты для реализации своих антироссийских планов.
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