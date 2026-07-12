Минпросвещение назвало вред потенциально для детей из-за зарубежных сладостей

Министерство просвещения России обновило рекомендации по влиянию цифровых технологий на детей. Подчёркивается негативное воздействие зарубежного контента, побуждающего их интерес к неадекватным лакомствам, таким как мармелад в форме червей и крови.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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