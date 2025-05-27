MWM: Россия преуспела в расширении производства беспилотников и ракет

Российская промышленность преуспела в радикальном расширении производства беспилотников, баллистических ракет и крылатых ракет, что позволяет ВС РФ поддерживать возросшее в последнее время число ударов по украинским целям, не истощая арсеналов, сообщает Military Watch Magazine.
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