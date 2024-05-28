Более девяти тысяч домашних собак зарегистрировано в Иркутской области

С осени прошлого года в Иркутской области зарегистрировано свыше девяти тысяч домашних собак. С 4 июля 2023 года в Приангарье вступили в силу дополнительные требования к содержанию домашних животных, установленные постановлением Правительства Иркутской области, а с 1 сентября прошлого года данным документом предусмотрена регистрация домашних собак, начиная с трехмесячного возраста, независимо от породы.
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