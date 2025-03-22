Эмбаппе – новая серия от Ротенберга. Еще он сравнил игрока СКА с Бэйлом

Знает про футбол все. Главный тренер СКА Роман Ротенберг обладает широким кругозором. Во время пресс-конференций он постоянно использует аллегории, метафоры и иллюстрирует рассуждения различными примерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии