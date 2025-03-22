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Эмбаппе – новая серия от Ротенберга. Еще он сравнил игрока СКА с Бэйлом

Эмбаппе – новая серия от Ротенберга. Еще он сравнил игрока СКА с Бэйлом

Знает про футбол все. Главный тренер СКА Роман Ротенберг обладает широким кругозором. Во время пресс-конференций он постоянно использует аллегории, метафоры и иллюстрирует рассуждения различными примерами.

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