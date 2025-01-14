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Царьград

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Инновации в московских больницах: Собянин на пути к модернизации медицины

Инновации в московских больницах: Собянин на пути к модернизации медицины

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной модернизации городских медучреждений. Используются передовые строительные технологии для повышения качества и безопасности, включая энергоэффективные материалы и системы автоматизации.

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