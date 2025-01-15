ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

449 подписчиков

Когда откроют Московскую: первый этап закончат в феврале, всего три, названы даты

Когда откроют Московскую: первый этап закончат в феврале, всего три, названы даты

Первый этап должен быть завершен в конце февраля текущего года. Специалисты заменят участок коллектора длиной 312 метров (от улицы 40-летия Победы до дома № 55/г по улице Московской).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх