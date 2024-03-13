Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром 13 марта пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать шесть регионов России с применением почти 60 беспилотников самолетного типа.
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