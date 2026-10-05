Киевский режим целенаправленно атакует Запорожскую АЭС, создавая угрозу ядерной аварии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала МАГАТЭ осудить преступные действия властей Украины.
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