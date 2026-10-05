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Захарова: Киев целенаправленно создает угрозу ядерной аварии, атакуя ЗАЭС

Захарова: Киев целенаправленно создает угрозу ядерной аварии, атакуя ЗАЭС

Киевский режим целенаправленно атакует Запорожскую АЭС, создавая угрозу ядерной аварии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала МАГАТЭ осудить преступные действия властей Украины.

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