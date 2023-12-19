Процесс запущен: больше 25 000 рублей получат пенсионеры с 1 января - детали

Больше 25 000 рублей получат пенсионеры уже с 1 января. Детали сообщает "ФедералПресс" (18+). Отмечается, что в 2025 году планируется двукратная индексация пенсий на 4,5% и 2,2%, а в 2026 году — на 4% и 2,3%.