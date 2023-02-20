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Министр обороны Германии Писториус назвал предстоящие недели решающими для Украины

Министр обороны Германии Писториус назвал предстоящие недели решающими для Украины

Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что следующие недели станут решающими для Украины в какой-то степени.

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