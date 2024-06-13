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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Новые санкции США приведут лишь к ускорению дедолларизации мировой экономики

Доверие к доллару упадет еще больше после новых санкций со стороны США, причем не только в России, но и в других странах, из-за того, что Вашингтон использует свою валюту как элемент решения политических вопросов.

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