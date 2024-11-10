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Новости СВО. В России озвучили ответ на крупнейшую атаку БПЛА ВСУ на Москву. Карта боевых действий на Украине на сегодня 11.11.2024

Новости СВО. В России озвучили ответ на крупнейшую атаку БПЛА ВСУ на Москву. Карта боевых действий на Украине на сегодня 11.11.2024

Тем временем российские военные уничтожили терминалы Starlink на Купянском направлении ВС РФ уничтожили терминалы Starlink на Купянском направлении ВСУ остались на Купянском направлении без спутниковой связи после нанесенного ВС РФ удар по нескольким терминалам Starlink.

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