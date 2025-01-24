Что делать, если не можешь принять прошлое любимого?

Если чувствуешь к нему отвращение,так и не за чем выходить за него замуж.Всё равно это вырвется наружу, к выяснению отношений.

ВераВерная

Его вы ранить не хотите. А то что он вас ранил, вы допускаете. Зачем вам эти отношения? Разговор на тему того, что он пользовался услугами девиц с низкой социальной ответственностью, обязательно приведет к конфликту. Начнутся вопросы откуда у вас такая информация, и конечно будет скандал. Вы ещё не замужем, а уже разборки. Зачем?