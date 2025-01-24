У меня шок. В отношениях с мужчиной я была два года. Он сделал мне предложение, и мы начали планировать свадьбу.
Что делать, если не можешь принять прошлое любимого?
Комментарии
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Иван Ураганов
Если чувствуешь к нему отвращение,так и не за чем выходить за него замуж.Всё равно это вырвется наружу, к выяснению отношений.
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20 час.
ВераВерная
Его вы ранить не хотите. А то что он вас ранил, вы допускаете. Зачем вам эти отношения? Разговор на тему того, что он пользовался услугами девиц с низкой социальной ответственностью, обязательно приведет к конфликту. Начнутся вопросы откуда у вас такая информация, и конечно будет скандал. Вы ещё не замужем, а уже разборки. Зачем?
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19 час.
Сергей Рубцовск
"...Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с тем, что вызывает отторжение..." ------- Вот поэтому не надо парить мозги мужику, а сразу высказать ему о неприятии его прошлого. На этом, я думаю, ваши отношения и закончатся.
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18 час.
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