⚡️ В Красногвардейском районе временно отключили газ Причина — ремонтно-восстановительные работы, сообщили в «Крымгазсети».
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⚡️ В Красногвардейском районе временно отключили газ Причина — ремонтно-восстановительные работы, сообщили в «Крымгазсети».