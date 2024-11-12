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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская сборная России по бодибилдингу отказалась от участия в ЧМ в Японии. Их допускали только в нейтральном статусе

По решению японских властей россиянок допускали к участию в турнире только в нейтральном статусе.  В июле текущего года Международная федерация бодибилдинга (IFBB) вернула российским спортсменам право выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Европы.

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