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Закон, порядок, государство

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В Ненецком округе полицейскими пресечен незаконный вылов семги, нельмы, омуля и сигов

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу 27 августа текущего года, в рамках оперативного мероприятия, на территории Государственного природного заказчика регионального значения «Нижнепечорский», имеющего особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов, которое являлось местом миграции лосося атлантического (сёмги) к местам нереста, был задержан  34-летний житель округа по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

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