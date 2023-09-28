В Ненецком округе полицейскими пресечен незаконный вылов семги, нельмы, омуля и сигов

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу 27 августа текущего года, в рамках оперативного мероприятия, на территории Государственного природного заказчика регионального значения «Нижнепечорский», имеющего особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов, которое являлось местом миграции лосося атлантического (сёмги) к местам нереста, был задержан 34-летний житель округа по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов.