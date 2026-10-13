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Americans’ Confidence in Food Safety Drops to New Low

Gallup: “Americans’ confidence that food sold at most grocery stores is safe to eat has fallen to its lowest level Gallup has recorded, with 65% now very or somewhat confident.

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