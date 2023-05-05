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Хабаровчане отправили в зону спецоперации четыре тысячи хвостовиков для дронов

Хабаровчане отправили в зону спецоперации четыре тысячи хвостовиков для дронов

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил об отправке на нужды СВО партии из 4 тысяч единиц хвостового оперения, предназначенного для боеприпасов, которые будут использоваться в специальной военной операции.

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