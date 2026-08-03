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В Иране отреагировали на требование Трампа поскорее открыть Ормузский пролив

В Иране отреагировали на требование Трампа поскорее открыть Ормузский пролив

В настоящее время власти Ирана не ведут переговоров с США по открытию Ормузского пролива. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИДа) ближневосточной страны Эсмаил Багаи, его слова приводит Bloomberg.

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