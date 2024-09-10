Ари: готов помочь «Спартаку», форму наберу и буду забивать в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Ари заявил, что готов вернуться и помочь красно-белым. «У Станковича проблемы с нападающими? Я готов помочь «Спартаку»! Форму наберу и буду готов забивать мячи в РПЛ», — приводит слова Ари «РБ Спорт».