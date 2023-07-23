Бывшая невеста Филиппа Киркорова обещает скорые перемены в личной жизни певца

Диджей Катя Гусева, которую называют бывшей невестой Филиппа Киркорова, проговорилась в беседе с kp.ru, что артист планирует свадьбу с новой возлюбленной.
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