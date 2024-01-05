Пострадавшие при ночном обстреле Белгорода получили легкие ранения

ТАСС/Евгений Силантьев Двое пострадавших во время обстрела Белгорода ночью 5 января получили легкие осколочные ранения, их жизням ничего не угрожает, сообщил РЕН ТВ консультант пресс-службы правительства Белгородской области Сергей Лукинов.
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